Как все происходит? Все максимально прозрачно и удобно для вас. Если нужно ваше личное присутствие в ГАИ – я заранее предупрежу, скажу, когда и куда подъехать. Если можно обойтись без этого – организую доставку прав прямо в руки, курьером или почтой. Разумеется, такой вариант будет немного дороже, но зато сэкономит ваше время и нервы.